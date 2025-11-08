Diva’Trail Nocturne Lieu-dit Les Hautes Cartelles Orée d’Anjou

Diva’Trail Nocturne

Lieu-dit Les Hautes Cartelles La Varenne Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez participer à la 5ème édition du Diva Trail en nocturne à La Varenne dans les Mauges

Le samedi 8 novembre 2025, le Comité des Fêtes de La Varenne organise la 5ème édition du Trail Nocturne Off sans classement sur 3 nouveaux parcours de 10 km, 15km et 20 km (avec parties communes sur 10 km).

Les cours partent devant la Salle des Hautes Cartelles et arrivent directement dans la Salle de Sport. Départ à 18h00 pour les 3 plats.

La lampe frontale est obligatoire pour tous les coureurs, mais le certificat médical n’est pas imposé (Epreuves Off ).

Les parcours seront entièrement balisés et emprunteront en majorité des chemins et quelques parties goudronnées.

Les 2 cours enfants se dérouleront autour de la salle des Hautes Cartelles, avec une arrivée directement dans la Salle de Sport, comme les grands

– 6 à 8 ans 18h05 500m.

– 9 à 11 ans 18h05 1000m.

Les ravitaillements ne seront pas pourvus en gobelets jetables sur le parcours. Les coureurs devront être munis de leurs propres contenants (gobelets pliants, flasques, bidons, …).

Un plat chaud, servi en salle, est offert à tous les coureurs des 10, 15, 20 km à l’arrivée ! .

Lieu-dit Les Hautes Cartelles La Varenne Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 55 01 63 comitelavarenne@gmail.com

English :

Come and take part in the 5th Diva Trail nocturne in La Varenne, Mauges

German :

Nehmen Sie an der 5. Ausgabe des Diva Trail bei Nacht in La Varenne in den Mauges teil

Italiano :

Partecipate al 5° Diva Trail by night a La Varenne, nella regione di Mauges

Espanol :

Participe en la 5ª Diva Trail nocturna de La Varenne, en la región de Mauges

L’événement Diva’Trail Nocturne Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-05-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges