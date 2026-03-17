Divers Angles Ferme de la Harpe Rennes Vendredi 20 mars, 19h30 Ille-et-Vilaine

Une soirée qui rassemble ballroom, danses et percussions africaines, et drag show, dans une célébration collective où les corps, les rythmes et les identités se rencontrent.

DIVERS ANGLES – Une soirée pour célébrer les expressions multiples de la danse et des cultures ✨

Le 20 mars 2026 à la Ferme de la Harpe à Rennes, Divers Angles vous invite à explorer la danse et la performance sous différentes formes artistiques.

Cette soirée rassemble ballroom, danses et percussions africaines, et drag show, dans une célébration collective où les corps, les rythmes et les identités se rencontrent.

Au programme :

Percussions et danses africaines avec @tiliboraprod et @synzhoi

Drag show avec les @orfelin.e et @aaron_azure

Show Ballroom avec la @ballroomscenerennes et @barontropicalstorm

Bal poussière pour clôturer la soirée en danse et partage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T23:30:00.000+01:00

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synzhoi@gmail.com

Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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