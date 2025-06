Festival Tobina : Les Rencontres Chorégraphiques du 10e Divers lieux de la Grange-aux-Belles Paris 4 juillet 2025

Temps fort artistique et culturel du 10e, le festival Tobina (qui signifie « dansant » en lingala), créé par la compagnie et association culturelle Ngamb’Art, a pour objectif de permettre aux jeunes artistes danseurs de se faire connaître du public, de présenter leurs créations et d’échanger sur leurs pratiques.

Au programme de cette 10e édition, placée sous la thématique « Création de lien social, citoyenneté et lutte contre les préjugés » : spectacles et concours de danse, stages tous niveaux, concerts, conférences ou encore expositions. Venez en profiter, c’est gratuit et ouvert à toutes et tous !

ATTENTION : Les stages sont limités à 20 personnes, sur inscription gratuite en écrivant à ngamb-art@orange.fr.

Site officiel du festival Tobina

Le programme en détail

Vendredi 4 juillet 2025

10h30-11h30 : Conférence sur le rôle des Maisons de la vie associative et citoyenne

MVAC 10, 206 quai de Valmy

Cette conversation animée par Eric Coco, responsable de la Maison de la vie associative et citoyenne du 10e, sera l’occasion d’exposer le rôle de cette structure et de présenter en détail l’accompagnement qu’elle peut proposer aux associations.

11h30-12h30 : Conférence « Production et diffusion d’une création artistique : Comment monter son projet ? »

Comment monter un projet de spectacle et présenter son dossier à des producteurs ? Comment obtenir des subventions ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées à l’occasion de cette conférence qui fera dialoguer Yvon Nana Koula (directeur de la compagnie Cop’Art et du festival C’est Mériadeck ici), Jojo Ngamou (directrice du festival Urban Life de Bruxelles), Arnoud Samba (danseur-chorégraphe et responsable du festival Nour’Africa de Châteauroux), et Traore Lassine (directeur du festival Festi Mali).

Samedi 5 juillet 2025

12h-13h : Stage d’initiation afro-house, afro-beat et afrotrap party

Centre Paris Anim’ Grange-aux-Belles, 6 rue Boy-Zelenski

Ce stage ados et adultes est gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans. Il sera animé par Soumaila Toumkara.

13h-14h : Stage d’initiation reggaeton

Centre Paris Anim’ Grange-aux-Belles, 6 rue Boy-Zelenski

Ce stage ados et adultes est gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans. Il sera animé par Farah Belkhelfa.

13h-14h : Atelier d’initiation à la musique africaine

Place Albert Camus, en face de la place du Colonel Fabien (accès piéton via le 6 rue Boy-Zelenski)

Cet atelier de découverte et d’initiation aux instruments de musique africaine (sanza, cloche, flûtes…) sera animé par Olba Fresnel Banzouzi.

13h30-15h : Carnaval de rue et déambulation

Place de la Bataille de Stalingrad, place du Colonel Fabien, quai de Jemmapes, jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini et rues du quartier de la Grange-aux-Belles

Au programme : danse, chant, percussions africaines et échasses avec la compagnie Ngamb’Art.

14h-20h30 : Scène ouverte Tobina

Terrain d’éducation physique Agnes Tirop, 8 rue Georg Friedrich Haendel

Profitez d’un après-midi entier pour célébrer les musiques et les danses du monde avec également un grand défilé de mode d’Africouleur.

14h30 : Cie Anawelle (élève / reggaeton)

14h45 : Cie Usher (afrobeat / élèves)

15h : Groupe Dé (bachata)

15h15 : Cie Soumaila (afro) / élève – EDALU 1

15h30 : Groupe Dé (bachata ) – débutants & intermédiaires

15h45 : Kameeta Masala – danse Bollywood

16h : Cie Soumaila (afro ) – élève – EDALU 2

16h15 : JUSTICE – rapper / slam en langue bambara (Mali)

16h30 : Anne Papiri (chant moderne)

16h45 : Basam (chant moderne)

17h : Tayama (chant pop/hip-hop)

17h15 : Tro2pii93 Tayama (chant pop/hip-hop)

18h35 : Skonie (chant pop/hip-hop)

17h50 : TMWK (chant pop/hip-hop)

18h10 : Lena (chant pop/hip-hop)

18h30 : Tayana (chant pop/hip-hop)

18h50 : Boulleys (chant pop/hip-hop)

19h10 : Nixsia Boulleys (chant pop/hip-hop)

19h20 : Lastsquad (chant pop/hip-hop)

19h40 : L’artiste Dany – musique Manding, album « Mon Diamant »

20h : Gabriel – musique du Monde

20h15 : Chrys Lenjon (chant pop/hip-hop)

20h45 : Groupe « Magic Gazolil » – musique couper décaler, zouglou et autres variétés…

Dimanche 6 juillet 2025

10h-20h30 : Expositions et ventes

Place Albert Camus, en face de la place du Colonel Fabien (accès piéton via le 6 rue Boy-Zelenski)

A découvrir : instruments de musique africains, tenues africaines et accessoires , ainsi qu’un stand de coiffure pour enfants et adultes autour de la tresse africaine

14h-15h : Carnaval de rue et déambulation

Place de la Bataille de Stalingrad, place du Colonel Fabien, quai de Jemmapes, jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini et rues du quartier de la Grange-aux-Belles

Au programme : danse, chant, percussions africaines et échasses avec la compagnie Ngamb’Art.

14h-15h : Animations de plein air

Place Robert Desnos (autour de la table de ping pong)

Venez profiter de multiples animations multigénérationnelles telles que :

✓ Théâtre-forum « Débattons dans les rues » pour évoquer les liens entre les forces de l’ordre et les jeunes.

✓ Performances musicales avec Diany et Vadel, dit Zalaka 7

✓ Lecture / Théâtre des Egalités

✓ Spectacle « L’Arbre à Palabre » (danse, contes et percussions) par les enfants de la Grange-aux-Belles

✓ Démonstrations jeunes talents autour de la danse et du chant

14h30-19h30 : Scène ouverte Tobina

Place Albert Camus, en face de la place du Colonel Fabien (accès piéton via le 6 rue Boy-Zelenski)

14h30 : Yssouf et compagnie (danse afro ) – élèves de la Grange-aux-Belles

14h45 : Cie Usher – Afrobeat

15h00 : Cie Wendy (élève – soca dance hall) – EDLA5

15h15 : Cie Jonathan (salsa ) – élève – EDALU 1

15h30 : Cie Patrice – Groupe hip-hop / Elève EDALU

15h45 : Cie Jeremy – élève – Jean Verdier

16h00 : Kameeta Masala – danse Bollywood / démo

16h15 : Démo danse afro-beat « Sanata » et compagnie

16h30 : Dany – musique manding, album « Mon Diamant »

17h : Tayana (chant pop/hip-hop)

17h15 : Tayama (chant pop/hip-hop)

17h30 : Tissan (chant pop/hip-hop)

17h45 : Nixsia Boulleys (chant pop/hip-hop)

17h45 : « Danse ta vie » avec la cie Usher

18h05 : « Break Moov » avec la cie Patrice

19h25 : « Vision de vue » avec la cie Barré

19h45 : « L’Homme » avec la cie Karim Sylla

20H : REMISE DES PRIX

20h05 : « Identité » avec la cie Trio d’Afrique

20h25 : « Fè » avec la cie Seka Pacôme Landry

20h45 : « Frigo & Co » avec la cie Hyacinthe Tobio

21h : Chrys Lenjon (chant pop/hip-hop)

Divers lieux de la Grange-aux-Belles Grange-aux-Belles 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr

