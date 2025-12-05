Diverses animations dans le cadre du Téléthon

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le vendredi 5 décembre, course au stade à 14 h, des tours de pistes de 18 h à 20 h, marche pédestre à 19 h suivie d’une dégustation de crêpes depuis la salle A. Bordage, tournoi futsal & pizzas à la salle, représentations modern/jzaa à la salle par le groupe de danse, soirée jeux de 19 h 30 à 23 h à la salle du 2ème étage du CCAS, vente de crêpes à 20 h 30 à la salle. Pendant toute la durée du Téléthon, dans tous les lieux, des tickets de tombola, des buvettes, jeux et animations et collecte de dons. Découvrez le programme complet du vendredi et du samedi dans les images. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

English : Diverses animations dans le cadre du Téléthon

German : Diverses animations dans le cadre du Téléthon

Italiano :

Espanol : Diverses animations dans le cadre du Téléthon

L’événement Diverses animations dans le cadre du Téléthon Airvault a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Airvaudais Val du Thouet