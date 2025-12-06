Diverses animations dans le cadre du Téléthon Airvault

Diverses animations dans le cadre du Téléthon

Le samedi 6 décembre vente de boissons chaudes au marché d’Airvault de 9 h à 12 h 30, des baptêmes de Harley de 10 h à 12 h, des ventes de livres à la Médiathèque de 10 h à 16 h, des démonstrations des pompiers de 10 h 30 à 11 h 30, un repas et de jeux au Chillou, un repas et des animations à Borcq-sur-Airvault, une marché pédestre au départ de Douron à 14 h 30, de 14 h 30 à 16 h, des animations (maquillage, jeux de société, pêche à la ligne…) à la salle des fêtes de Louin, animations puis repas à la salle des fêtes à Irais, dès 15 h, des baptêmes de Harley au départ de Borcq-sur-Airvault et de 16 h à 18 h, un concert est proposé à la salle des fêtes de Louin. Pendant toute la durée du Téléthon, dans tous les lieux, des tickets de tombola, des buvettes, jeux et animations et collecte de dons. Découvrez le programme complet du vendredi et du samedi dans les images. .

