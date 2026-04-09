Diversité des langues écrites à Villejean 28 Dalle Kennedy Rennes Jeudi 23 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Exposition Mosaïque Bretagne Maroc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T19:00:00.000+02:00

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28 Dalle Kennedy 28 Cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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