Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge Rue des Fosses du Château Caen
Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge Rue des Fosses du Château Caen jeudi 6 novembre 2025.
Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge
Rue des Fosses du Château Château, auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 17:30:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Jacques-Sylvain Klein explore l’histoire des communautés juives dans le Caen médiéval.
Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge fait l’objet d’une conférence animée par Jacques-Sylvain Klein, qui reviendra sur l’histoire des communautés juives dans le Caen médiéval. Organisée à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, au Château de Caen, cette rencontre propose un éclairage inédit sur un pan méconnu du passé de la ville. .
Rue des Fosses du Château Château, auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16
English : Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge
Jacques-Sylvain Klein explores the history of Jewish communities in medieval Caen.
German : Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge
Jacques-Sylvain Klein erforscht die Geschichte der jüdischen Gemeinden im mittelalterlichen Caen.
Italiano :
Jacques-Sylvain Klein esplora la storia delle comunità ebraiche nella Caen medievale.
Espanol :
Jacques-Sylvain Klein explora la historia de las comunidades judías en la Caen medieval.
L’événement Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge Caen a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer