Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge Rue des Fosses du Château Caen

Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge

Rue des Fosses du Château Château, auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen Calvados

Jacques-Sylvain Klein explore l’histoire des communautés juives dans le Caen médiéval.

Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge fait l’objet d’une conférence animée par Jacques-Sylvain Klein, qui reviendra sur l’histoire des communautés juives dans le Caen médiéval. Organisée à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, au Château de Caen, cette rencontre propose un éclairage inédit sur un pan méconnu du passé de la ville. .

English : Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge

Jacques-Sylvain Klein explores the history of Jewish communities in medieval Caen.

German : Diversité et liberté les juifs à Caen au Moyen Âge

Jacques-Sylvain Klein erforscht die Geschichte der jüdischen Gemeinden im mittelalterlichen Caen.

Italiano :

Jacques-Sylvain Klein esplora la storia delle comunità ebraiche nella Caen medievale.

Espanol :

Jacques-Sylvain Klein explora la historia de las comunidades judías en la Caen medieval.

