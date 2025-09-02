Dividus Noyon

Dividus Noyon jeudi 12 mars 2026.

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 – 16

Tarif adulte

Début : 2026-03-12 20:30:00

2026-03-12

Danse | Dès 8 ans | Compagnie Ayaghma Nacim Battou

Dans un futur dystopique où le spectacle vivant a disparu, Dividus explore la nécessité de la culture et de la présence à travers la rencontre d’artistes venus du cirque, du hip-hop et de la danse contemporaine. Sur scène, ils expriment avec une danse puissante l’urgence de la reconnexion au vivant. Nacim Battou interroge ce qui fonde un spectacle, sa fugacité et son ancrage dans le temps, en faisant un laboratoire de créativité. Les danseurs puisent

dans différents styles pour laisser une empreinte essentielle, interrogeant leur individualité au sein du collectif. Une ode sensorielle à la pulsion de vie…

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

