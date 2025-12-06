Divin Chocolat Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Divin Chocolat

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, organise la 19ème édition de Divin Chocolat, le rendez-vous incontournable des passionnés de vins et chocolats.

Dans le décor majestueux des caves troglodytiques parées aux couleurs de Noël, des pôles de dégustation nés du savoir-faire des maîtres chocolatiers de la région et de l’équipe des caves, vous sont proposés au cours d’une balade gourmande au coeur de la Résidence artistique.

L’occasion de mettre en avant de nombreux mariages raffinés entre plusieurs produits stars des fêtes de fin d’année (huitres, foie gras…).

D’autres artisans du goût et de la gastronomie se joignent à l’événement pour offrir des ateliers de dégustation inédits.

Au total, ce sont une quinzaine d’exposants qui prennent place dans les caves pour vous montrer tout leur savoir-faire et leurs créations.

De quoi commencer à préparer les fêtes de fin d’année tout en douceur !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 le samedi de 14h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. .

+33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

English :

Maison Ackerman, pioneer of fine Loire bubbles, organizes the 19th edition of Divin Chocolat, the must-attend event for wine and chocolate enthusiasts.

German :

Das Haus Ackerman, Pionier der feinen Bläschen von der Loire, organisiert die 19. Ausgabe von Divin Chocolat, dem unumgänglichen Treffen für Liebhaber von Wein und Schokolade.

Italiano :

La Maison Ackerman, pioniere delle bollicine della Loira, organizza la 19a edizione del Divin Chocolat, l’evento imperdibile per gli appassionati di vino e cioccolato.

Espanol :

La Maison Ackerman, pionera de las burbujas finas del Loira, organiza la 19ª edición de Divin Chocolat, la cita ineludible de los aficionados al vino y al chocolate.

