Div’in Comédie Le médecin imaginaire et déconstruction Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

Div’in Comédie Le médecin imaginaire et déconstruction

Place du Lieutenant Fernand Fanneau Cinéma du casino Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La compagnie Div’in Comédie présente une soirée double deux spectacles pour un divertissement garanti ! C’est l’occasion de découvrir deux comédies pour un après-midi de théâtre. Le médecin imaginaire de Thierry François et Déconstruction de Brigitte Bardou.

La compagnie Div’in Comédie présente une soirée double deux spectacles pour un divertissement garanti ! C’est l’occasion de découvrir deux comédies pour un après-midi de théâtre.

Au programme

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

Clin d’œil à Molière de Thierry François.

Alban est malade de la médecine et des médecins. Cette lubie le pousse à vouloir marier à tout prix son unique fille à un médecin. Hélas, le coeur de la jeune demoiselle bat déjà pour un autre. Son entourage parviendra-t-il finalement à lui faire entendre raison ?

DÉCONSTRUCTION

Comédie déjantée de Brigitte Bardou, mise en scène par Sarah-Baptiste Marlaud.

Des acteurs dirigés par la voix off d’un metteur en scène autoritaire montent leur spectacle sous les yeux du public. Petit à petit ils prennent des libertés, utilisent de (fausses) spectatrices pour jouer à leur place ou s’engouffrent dans chaque brèche pour revenir à leur pièce de prédilection Hamlet pour au final avoir raison du metteur en scène !

Tout public à partir de 12 ans. .

Place du Lieutenant Fernand Fanneau Cinéma du casino Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie divincomedie@gmail.com

English : Div’in Comédie Le médecin imaginaire et déconstruction

The Div?in Comédie company presents a double evening: two shows for guaranteed entertainment! This is your chance to discover two comedies for an afternoon of theater. Le médecin imaginaire by Thierry François and Déconstruction by Brigitte Bardou.

German : Div’in Comédie Le médecin imaginaire et déconstruction

Die Theatergruppe Div?in Comédie präsentiert einen Doppelabend: zwei Aufführungen für garantierte Unterhaltung! Dies ist die Gelegenheit, zwei Komödien für einen Nachmittag voller Theater zu entdecken. Le médecin imaginaire von Thierry François und Deconstruction von Brigitte Bardou.

Italiano :

Div?in Comédie presenta un doppio cartellone: due spettacoli di sicuro divertimento! È l’occasione per scoprire due commedie per un pomeriggio di teatro. Le médecin imaginaire di Thierry François e Déconstruction di Brigitte Bardou.

Espanol :

Div?in Comédie presenta un programa doble: ¡dos espectáculos para divertirse! Descubra dos comedias en una tarde de teatro. Le médecin imaginaire de Thierry François y Déconstruction de Brigitte Bardou.

L’événement Div’in Comédie Le médecin imaginaire et déconstruction Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-23 par OT SPL Deauville