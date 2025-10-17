Divin’ Gospel Men concert gospel à 5 voix Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Divin’ Gospel Men concert gospel à 5 voix Le Cloître Marseille 13e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Divin’ Gospel Men concert gospel à 5 voix

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h30 à 23h30.

Accueil à partir de 19h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 65 – 65 – EUR

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Voyagez en plein cœur des Etats-Unis sans bouger de votre siège, avec un répertoire reprenant les titres de la Church américaine interprétés par 5 personnalités vocales incroyables ! Un spectacle 100% New Yorkais !

Voyagez en plein cœur des Etats-Unis sans bouger de votre siège, avec un répertoire reprenant les titres de la Church américaine interprétés par 5 personnalités vocales incroyables ! Un spectacle 100% new yorkais !









Distribution Matthieu Limea, David Bardy, Léo Miquel, Frédéric Messadi, Hanks Minko.









Menu original par le restaurant Les Jardins du Cloître le restaurant du Cloître et son chef Valentin SMALL vous concoctent un menu sur-mesure pour cette soirée d’exception.









Une cuisine bistronomique réalisée exclusivement à partir de produits locaux, frais et de saison. Une table reconnue pour la qualité de ses accords, ce restaurant 3 Ecotable et sélectionné par le Guide Michelin en 2025 pour la 5e année consécutive. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 event@lecloitre13.fr

English :

Travel to the heart of the USA without leaving your seat, with a repertoire of American Church songs performed by 5 incredible vocal personalities! A 100% New York show!

German :

Reisen Sie in das Herz der Vereinigten Staaten, ohne sich von Ihrem Sitz zu bewegen, mit einem Repertoire von Songs aus der amerikanischen Church, interpretiert von fünf unglaublichen Gesangspersönlichkeiten! Eine 100%ige New Yorker Show!

Italiano :

Fate un viaggio nel cuore degli Stati Uniti senza lasciare la vostra poltrona, con un repertorio di canzoni della Chiesa americana eseguite da 5 incredibili personalità vocali! Uno spettacolo 100% newyorkese!

Espanol :

Viaje al corazón de Estados Unidos sin moverse de su asiento, con un repertorio de canciones de la iglesia americana interpretadas por 5 increíbles personalidades vocales ¡Un espectáculo 100% neoyorquino!

