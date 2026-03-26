DIVINA PULCHRA Sainte-Croix-Vallée-Française
DIVINA PULCHRA Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 28 mars 2026.
DIVINA PULCHRA
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-03-28
Nous avons tous chez nous des œuvres d’une divine beauté qu’aucun musée au monde n’aurait le mauvais goût d’exposer. C’est pourtant, pour redémarrer la saison, ce que le four à pain vous propose sans vergogne. C’est moche, mais on aime ! A voir tous les jours de 10h à 12h, et dimanche de 10h à 13h. Vernissage samedi 28 mars, à partir de midi.
L’association Embrins du four à pain présente l’exposition Divina Pulchra , à voir du 28 mars au 1er avril 2026 (tous les jours de 10h à 12h, et dimanche de 10h à 13h).
Nous avons tous chez nous des œuvres d’une divine beauté qu’aucun musée au monde n’aurait le mauvais goût d’exposer. C’est pourtant, pour redémarrer la saison, ce que le four à pain vous propose sans vergogne. C’est moche, mais on aime !
Vernissage samedi 28 mars, à partir de midi. .
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie embrinsdufourapain@gmail.com
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English :
We all have works of divine beauty at home that no museum in the world would have the bad taste to exhibit. And yet, to kick-start the season, this is what the bread oven shamelessly offers you. It’s ugly, but we like it! Open daily from 10am to 12pm, and Sunday from 10am to 1pm. Opening on Saturday, March 28, from noon.
L’événement DIVINA PULCHRA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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