Divinade 2025 Grenade-sur-l’Adour
Divinade 2025 Grenade-sur-l’Adour samedi 29 novembre 2025.
Divinade 2025
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Elle est de retour… La soirée qu’on attend tous chaque année La Divinade 2025
Cette année, notre grande soirée annuelle prend des airs de cabaret… Paillettes, plumes et bonne humeur seront au rendez-vous . Viens danser, rire, partager, et profiter d’un moment inoubliable !
Animations brass band et banda Toute la soirée . .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 43 40 92
English : Divinade 2025
German : Divinade 2025
Italiano :
Espanol : Divinade 2025
L’événement Divinade 2025 Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Grenade