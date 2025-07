DIVINE IVRESSE / REPAS SPECTACLE – MENU GOURMAND & SPECTACLE – LE GRAIN D’FOLIE Artigues Pres Bordeaux

MUSIC HALL – LE GRAIN D’FOLIE :REPAS SPECTACLEUne fois encore, notre vedette, Lady Coco, va se plonger dans une aventure encore plus folle. Elle est aujourd’hui à la tête d’une maison où les effluves de son imagination vous emporteront dans sa folie. Fêtes, émotions et traditions seront les ingrédients explosifs du cocktail qui la mènera à la divine ivresse !Billet non daté valable 1 an à partir de la date d’achat, selon calendrier d’ouverture. Réservation obligatoire au numéro indiqué sur le billet. Le Cabaret Music-hall Le Grain d’Folie aux portes de Bordeaux est devenu incontournable, grâce au public de plus en plus nombreux. L’art du déjeuner et dîner Spectacle, dont le plaisir est d’offrir du bonheur, de la joie et de la convivialité. En déjeuner et en dîner spectacle votre repas sera animé par nos artistes, suivi d’ 1h30 de spectacle chanté et dansé où l’humour et la participation du public sera au rendez-vous ! Venez découvrir un spectacle varié qui ravira toutes les générations. Si vous souhaitez vivre et faire vivre un moment inoubliable de joie, d’émotions, de plaisir, n’hésitez plus, laissez-vous transporter dans l’univers Cabaret Music-Hall, vous serez les bienvenus au Grain d’Folie.************MENU PRESTIGE – 81.00€ par personne / Placement : proche de la scèneComprend le dîner, le spectacle. • Entrée 1 > Foie gras de canard et sa compotée d’oignons.• Entrée 2 > Tartare de saumon.• Plat > Paleron de bœuf et ses accompagnements.• Dessert > Croquant au chocolat.• Une coupe de Champagne.• Café__________MENU FÉÉRIE – 71.00€ par personne / Placement : milieu de salleComprend le dîner, le spectacle. • Entrée > Cromesquis de Jambon de Pays • Plat > Paleron de Bœuf et ses accompagnements.• Fromage > Duo de fromages sur lit de salade.• Dessert > Cheesecake coulis caramel. • Café__________MENU OCEANIQUE – 71.00€ par personne / Placement : milieu de salleComprend le dîner, le spectacle. • Entrée > Tartare de saumon. • Plat > Filet de Saint Pierre et ses accompagnements.• Fromage > Duo de fromages sur lit de salade.• Dessert > Cheesecake coulis caramel. • Café__________MENU GOURMAND – 61.00€ par personne / Placement : Dernier palier de la salleComprend le dîner, le spectacle. • Entrée > Pressé de canard au foie gras. • Plat > Suprême de poulet jaune, sauce champignons et ses accompagnements. • Dessert > Douceur aux fruits. • Café__________MENU VEGETARIEN – 61.00€ par personne / Placement défini au moment de la réservation par téléphone. Comprend le dîner, le spectacle. • Entrée > Tartelette au duo de tomates sur confit d’échalottes moutardé.• Plat > Nems de légumes et fromage frais, boule d’artichaud farci et ses accompagnements• Dessert > Framboisier et son coulis de fruits rouge• Café__________MENU ENFANT (valable jusqu’à 12 ans) – 35.00€ par personne / Placement selon le placement des accompagnateurs. Comprend le dîner, le spectacle. • Entrée > Feuilleté de fromage.• Plat > Suprême de poulet, gratin dauphinois.• Dessert > Gâteau au chocolat.• Jus de fruits.A réception des billets, nous vous prions de bien vouloir contacter par téléphone le cabaret au 05 57 54 13 00 pour réserver votre date.

LE GRAIN D’FOLIE 23 AVENUE DU MIRAIL 33370 Artigues Pres Bordeaux 33