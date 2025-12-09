Divin’Gospel MEN Cinéma Le Prado Marseille 6e Arrondissement

Divin’Gospel MEN

Mardi 9 décembre 2025. Cinéma Le Prado 36 Avenue du Prado Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Voyagez dans l’univers du gospel, du blues et de la soul avec les Divin’Gospel Men.

Sous la direction de Matthieu Limea, les Divin’Gospel Men vous embarquent aux confins des Etats-Unis, là où tout a commencé… .

Cinéma Le Prado 36 Avenue du Prado Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 24 37 52 contact@divin-event.fr

English :

Journey into the world of gospel, blues and soul with the Divin’Gospel Men.

German :

Reisen Sie mit den Divin’Gospel Men in die Welt der Gospel, des Blues und des Soul.

Italiano :

Viaggio nel mondo del gospel, del blues e del soul con i Divin’Gospel Men.

Espanol :

Viaje al mundo del gospel, el blues y el soul con los Divin’Gospel Men.

