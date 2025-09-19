Division des rhubarbes et des cardons du potager de Bercy Maison du Jardinage et du compostage Paris 12ème

Division des rhubarbes et des cardons du potager de Bercy Maison du Jardinage et du compostage Paris 12ème vendredi 19 septembre 2025.

[Atelier pratique ]

Diviser ces vivaces pour les multiplier.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-19T15:00:00+02:00_2025-09-19T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature