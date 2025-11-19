DIVORCE A LA MARSEILLAISE – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

DIVORCE A LA MARSEILLAISE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand un càcou et une cagole décident de divorcer, ça fait forcément des étincelles ! Et effectivement avec José et Jennyfer, cette séparation va prendre des proportions extravagantes d’autant que ces deux personnages ne vont pas cacher leurs émotions, leurs ressentiments et tout déballer devant des spectateurs témoins de ce divorce à la marseillaise .De l’annonce de la séparation dans un restaurant chinois tristounet à la présentation du nouveau petit ami de Jennyfer en passant par le rendez-vous chez l’avocat, chez la mère de José, le partage sans concession du mobilier et autres règlements de compte, sans parler d’un final ébouriffant, cette comédie entraîne le public dans un tourbillon de rires.Auteur(s) : Jean JaqueArtiste(s) : Philippe Napias et Nina Valeri

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83