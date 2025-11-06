DIWALI DANCE FESTIVAL Castelnau-le-Lez

DIWALI DANCE FESTIVAL Castelnau-le-Lez jeudi 6 novembre 2025.

DIWALI DANCE FESTIVAL

2 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-06

Célébrez la richesse des danses de l’Inde lors du Diwali Dance Festival de Montpellier, où les grandes figures de la danse indienne se réunissent avec les talents français pour offrir une expérience inoubliable le temps d’un week-end !

Célébrez la richesse des danses de l’Inde lors du Diwali Dance Festival de Montpellier, où les grandes figures de la danse indienne se réunissent avec les talents français pour offrir une expérience inoubliable le temps d’un week-end !

Le programme :

►Jeudi 06 novembre 19h30

Soirée d ouverture sur réservation

Maison des Relations Internationales

Quoi de mieux que de célébrer le début du festival qu’en dansant tous ensemble ! La soirée débutera par un atelier d’initiation gratuit avec Aurora, suivi d’animations variées. Une belle opportunité de rencontrer les autres participants et de partager un moment convivial !

►Vendredi 07 novembre 20h30

Le concours sur inscription

Que vous soyez déjà danseur professionnel ou amateur passionné, notre concours chorégraphique offre une plateforme pour partager votre talent et votre créativité !

Bien plus qu’une compétition ; c’est une opportunité unique de présenter votre création devant un jury international et une communauté artistique passionnée. C’est l’occasion de recevoir des retours constructifs pour affiner votre art et élargir vos horizons artistiques, mais aussi de chance de se challenger et de se connecter avec d’autres passionnés.

►Samedi 08 novembre

Training Go Castelnau le lez

Après-midi

12h30 14h Bollywood Classique par Drisya Reghuram (workshop chorégraphique)

14h 15h30 Kuthu par Mithuja & Janusha (workshop chorégraphique)

15h45-17h Mohini Attam par Thomas Vo Van Tao (workshop technique)

17h-18h15 Ghoomar par Aurora (workshop technique)

Le soir

Grande soiree spectacle sur réservation

Le Kiasma

Une soirée époustouflante où les plus grands noms de la danse indienne et les talents français se réunissent pour offrir une célébration grand public de qualité, mêlant énergie, émotion et virtuosité. Cette soirée est une invitation à se connecter à l’essence de Diwali comme symbole universel de lumière et d’espoir, grâce à la beauté et à la puissance de la danse.

►Dimanche 09 novembre

Matin Training Go Castelnau le lez

9h30 11h Semi-classique par Mithuja & Janusha (workshop technique)

11h 12h30 Dansiya par Chloé Roméro & Natyadanses (workshop chorégraphique)

Après-midi

13h15 14h45 Technique Kathak par Shyam Dattani (workshop technique)

14h45 16h15 Giddha par Jeevan Sandhu (workshop chorégraphique)

16h30 18h Bollywood par Drisya Reghuram (workshop chorégraphique)

Soiree VIP sur réservation

à partir de 20h

Au Wave

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de notre soirée VIP de clôture de festival ! Rejoignez-nous pour un buffet dînatoire raffiné dans un cadre exceptionnel, des animations et pleins de surprise. C’est aussi un moment d’échange privilégié avec les artistes du festival, qui seront présents et accessibles pour discuter, partager et se connecter avec vous dans une ambiance conviviale et sur fond de musique Bollywood.

►Lundi 10 novembre

Masterclass

par Mithuja & Janusha

Une masterclass de 4 heures offrant une occasion unique d’approfondir sa danse et d’explorer sa créativité. .

2 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie diwalfestivalfrance@gmail.com

English :

Celebrate the richness of Indian dance at Montpellier?s Diwali Dance Festival, where the great figures of Indian dance come together with French talent to offer an unforgettable weekend experience!

German :

Feiern Sie den Reichtum der indischen Tänze auf dem Diwali Dance Festival in Montpellier, wo sich die großen Persönlichkeiten des indischen Tanzes mit französischen Talenten treffen, um ein Wochenende lang ein unvergessliches Erlebnis zu bieten!

Italiano :

Celebrate la ricchezza della danza indiana al Diwali Dance Festival di Montpellier, dove le grandi figure della danza indiana si uniscono ai talenti francesi per creare un’esperienza indimenticabile durante il fine settimana!

Espanol :

Celebre la riqueza de la danza india en el Festival de Danza Diwali de Montpellier, donde las grandes figuras de la danza india se unen al talento francés para crear un fin de semana inolvidable

L’événement DIWALI DANCE FESTIVAL Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT MONTPELLIER