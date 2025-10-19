Diwali – Fête de la lumière Parc de Beauregard Rennes

Diwali – Fête de la lumière Parc de Beauregard Rennes Dimanche 19 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€; réduit: 8€; sortir: 6€; Enfant 10-17ans -6€ Tarif Adhérent -10 €

Venez en famille avec les amis ou seule ,célébrer avec nous la fête des lumière le Dimanche 19 octobre 2025 L’après midi, à partir de 16h, plusieurs ateliers et animations sont proposées, Repas vég…

Venez célébrer la fête des lumière, Diwali avec nous, au Cadran, quartier Beauregard à Rennes.

L’après midi, à partir de 16h, ateliers et animations :

Hénné,

Rangoli

Apprendre à porter un saree

Calligraphie

Découverte Tabla (17h à 17h30, sur inscription, places limitées)

À Partir de 18h :

Cérémonie de Diwali,

Concert de musique Classique d’Inde du Nord

Spectacle de dance avec Mira Baï qui nous enchantera avec des danses Bollywood toutes en couleurs et chansons.

Repas végétarien indien Bio sur réservation.

Pour terminer la soirée, vous êtes invité à danser tous ensemble sur des chansons Bollywood, avec une initiation à la danse, animée par Mira Baï et Namasté Breizh.

> Tarifs et inscriptions :

L’entrée comprend les ateliers, le concert et le spectacle : 12€ / 8€ / 6€ / 3€ carte Sortir ! acceptée

L’inscription est obligatoire pour la soirée, afin que nous puissions préparer la juste quantité pour le repas. Réservation des repas possible jusque vendredi 17 octobre midi.

> Lieu : Le Cadran, Beauregard, 35000 Rennes

Contact Whatsapp: 06 70 41 56 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T22:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/namaste-breizh/evenements/fete-de-la-lumiere-19-octobre-2025 0670415633 baratay@gmail.com https://www.namastebreizh.com/fete-de-diwali-2025-fete-des-lumieres/

Parc de Beauregard 11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine