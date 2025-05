Diwanompt, fêtons la nature ! – Pont-Croix, 24 mai 2025 10:00, Pont-Croix.

Finistère

Diwanompt, fêtons la nature !

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

2025-05-24

Demat d’an holl,

C’est parti pour la première édition de l’événement Diwanomp, une journée dédiée à la nature, organisée par l’école Diwan de Pont-Croix. Au menu de cette journée, qui se déroulera dans les jardins de l’espace Bolloré à Pont-Croix un marché de producteurs (plants potagers, fleurs) et d’herboristes, un marché d’artisans avec démonstrations de savoir-faire et des activités tout au long de la journée, à réserver sur hello asso (taper DIWANOMP dans la recherche) ou par téléphone (06 59 46 10 00).

La Batucada Kilikita d’Arviskol suivi de Merc’hed ar Pont clôtureront la journée en musique et en danses.

Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à l’équipe de bénévoles de l’école qui vous prépareront de bonnes crêpes.

Venez nombreux-ses pour profiter de cet évènement festif et soutenir l’école Diwan de Pont-Croix.

Trugarez vras,

L’équipe de l’école .

Jardins de l’espace Bolloré

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 59 46 10 00

