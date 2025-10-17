DIX ANS APRÈS Montpellier

DIX ANS APRÈS Montpellier vendredi 17 octobre 2025.

DIX ANS APRÈS

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Une comédie dont on peut considérer que c’est l’histoire d’un trio amoureux sur fond de trahison amicale…

Une comédie dont on peut considérer que c’est l’histoire d’un trio amoureux sur fond de trahison amicale…

Nathalie et Yves s’affairent à préparer un dîner de retrouvailles avec Pierre, le meilleur ami de ce dernier. Cela fait bien dix ans que les deux hommes ne se sont plus vus. Lors de cette soirée, de nombreuses questions se poseront et trouveront parfois des réponses surprenantes

Faut il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soirs avec Bernard et Nicole ?

Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?

Peut on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?

Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?

Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

Le cadre est posé, le ton de l’humour se devine entre les lignes, la comédie se précise et le triangle amoureux s’invite dans la narration.

Quant aux réponses à ces fameuses questions, elles se dévoilent au cœur d’une histoire subtilement construite, allant de surprise en surprise.

L’intrigue enroule ses fils avant de dérouler ensuite les rebondissements pendant près d’une heure trente. Les dialogues sont vifs, mordants et avec cette pointe de dérision jubilatoire. Rythmée et sans temps mort, les retrouvailles de la pièce disent bien plus qu’il n’en parait. Se joue alors une savoureuse comédie où l’amour, le couple, la routine, l’amitié et l’égo s’entrechoquent et portent à réflexion. .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

A comedy that can be seen as the story of a love trio against a backdrop of friendly betrayal…

German :

Eine Komödie, die man als die Geschichte einer Dreiecksbeziehung vor dem Hintergrund eines freundschaftlichen Verrats betrachten kann…

Italiano :

Una commedia che può essere vista come la storia di un trio d’amore sullo sfondo di un tradimento amichevole…

Espanol :

Una comedia que puede verse como la historia de un trío amoroso con el telón de fondo de una traición amistosa…

L’événement DIX ANS APRÈS Montpellier a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT MONTPELLIER