Dix ans d’archéologie dans la vallée de la Bruche Saales

Dix ans d’archéologie dans la vallée de la Bruche

9 route du Centre Médical Saales Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Le GRABE fête ses dix ans ! Venez découvrir l’histoire méconnue de nos vallées entre Donon et Climont au travers d’une exposition, de conférences et d’une randonnée découverte !

Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Bruche et Environs fête ses dix ans ! Venez découvrir l’histoire méconnue de nos vallées entre Donon et Climont.

Au programme

– samedi de 10h à 18h exposition panorama historique de l’histoire locale, anciennes industries (mines de fer et forges, verreries) guerres mondiales, travaux sur les archives communales et recherches archéologiques sur l’ancien prieuré de Vipucelle à La Broque. Conférences à 11h sur le patrimoine médiéval dans la région, à 15h sur les anciennes mines de fer de Ranrupt et à 18h « la forêt habitée » Saint-Quirin et Abreschviller aux époques romaines et médiévales.

– dimanche de 14h à 18h randonnée découverte le long de la faille de Saâles mines de fer du début du Moyen-Âge à l’époque moderne, sur les traces des deux guerres mondiales dans la forêt, ancienne carrière de Creusny et ancien sanatorium. .

9 route du Centre Médical Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 81 21 68 association.grabe@laposte.net

English :

GRABE celebrates its tenth anniversary! Come and discover the little-known history of our valleys between Donon and Climont through an exhibition, lectures and a discovery hike!

German :

Die GRABE feiert ihr zehnjähriges Bestehen! Entdecken Sie die unbekannte Geschichte unserer Täler zwischen Donon und Climont anhand einer Ausstellung, von Vorträgen und einer Entdeckungswanderung!

Italiano :

Il GRABE festeggia il suo decimo anniversario! Venite a scoprire la storia poco conosciuta delle nostre valli tra Donon e Climont attraverso una mostra, conferenze e una passeggiata di scoperta!

Espanol :

GRABE celebra su décimo aniversario Venga a descubrir la historia poco conocida de nuestros valles entre Donon y Climont a través de una exposición, conferencias y un paseo de descubrimiento

