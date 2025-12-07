Dix de Chœur Oye-et-Pallet
Dix de Chœur Oye-et-Pallet dimanche 7 décembre 2025.
Dix de Chœur
Eglise St-Nicolas Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:30:00
fin : 2025-12-07 23:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez participer au Concert de Noël. La commune et le Comité des Fêtes vous convient au verre de l’amitié après le concert.
Entrée libre .
Eglise St-Nicolas Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 42 18
English : Dix de Chœur
German : Dix de Chœur
Italiano :
Espanol :
L’événement Dix de Chœur Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS