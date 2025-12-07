Dix de Chœur Oye-et-Pallet

Dix de Chœur

Eglise St-Nicolas Oye-et-Pallet Doubs

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-07 17:30:00

fin : 2025-12-07 23:30:00

2025-12-07

Venez participer au Concert de Noël. La commune et le Comité des Fêtes vous convient au verre de l’amitié après le concert.

Entrée libre .

Eglise St-Nicolas Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 42 18

