Dixit : atelier jeu autour de la santé mentale Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Atelier « Mots

& Merveilles » : Explorez votre santé mentale avec le jeu Dixit

Et si une image valait

mille maux… et autant de remèdes ?

Nous vous invitons à une parenthèse hors du

temps, où la parole se libère en douceur à travers le jeu. Loin des approches

classiques, cet atelier utilise les illustrations oniriques du célèbre jeu Dixit pour

aborder la santé mentale de manière créative, ludique et profonde.

✨ Une

animation professionnelle et bienveillante

L’atelier est conçu et animé par Cécile Glaser,

Infirmière en Pratiques Avancées. Grâce à son expertise en santé mentale,

elle vous accompagnera pour transformer une simple partie de jeu en un

véritable outil de compréhension de soi, dans un cadre sécurisant et

confidentiel.

Pourquoi

participer ?

Parfois, mettre des mots sur nos émotions ou nos

blocages est un défi. Les cartes de Dixit servent de miroir à votre

imaginaire : elles permettent d’exprimer votre météo intérieure sans

avoir à chercher les mots justes, simplement en laissant parler les images.

S’exprimer

librement : Identifier ses émotions sans

jugement.

Identifier ses émotions sans jugement. Créer

du lien : Partager un moment de

complicité et découvrir d’autres perspectives.

S'apaiser : Utiliser le jeu pour relâcher la pression et réduire le stress.

: Utiliser le jeu pour relâcher la pression et

réduire le stress.

mercredi 15 avril, 16h

tout public dès 8 ans

sur inscription à partir du 15 mars

En partenariat avec la CPTS du 12e arrondissement (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

Le mercredi 15 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



