Dixit : atelier jeu autour de la santé mentale Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Dixit : atelier jeu autour de la santé mentale Bibliothèque Saint-Eloi Paris mercredi 15 avril 2026.
Atelier « Mots
& Merveilles » : Explorez votre santé mentale avec le jeu Dixit
Et si une image valait
mille maux… et autant de remèdes ?
Nous vous invitons à une parenthèse hors du
temps, où la parole se libère en douceur à travers le jeu. Loin des approches
classiques, cet atelier utilise les illustrations oniriques du célèbre jeu Dixit pour
aborder la santé mentale de manière créative, ludique et profonde.
✨ Une
animation professionnelle et bienveillante
L’atelier est conçu et animé par Cécile Glaser,
Infirmière en Pratiques Avancées. Grâce à son expertise en santé mentale,
elle vous accompagnera pour transformer une simple partie de jeu en un
véritable outil de compréhension de soi, dans un cadre sécurisant et
confidentiel.
Pourquoi
participer ?
Parfois, mettre des mots sur nos émotions ou nos
blocages est un défi. Les cartes de Dixit servent de miroir à votre
imaginaire : elles permettent d’exprimer votre météo intérieure sans
avoir à chercher les mots justes, simplement en laissant parler les images.
- S’exprimer
librement : Identifier ses émotions sans
jugement.
- Créer
du lien : Partager un moment de
complicité et découvrir d’autres perspectives.
- S’apaiser
: Utiliser le jeu pour relâcher la pression et
réduire le stress.
mercredi 15 avril, 16h
tout public dès 8 ans
sur inscription à partir du 15 mars
En partenariat avec la CPTS du 12e arrondissement (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).
Le mercredi 15 avril 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
