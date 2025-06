DIY : Customise ton T-shirt Château Éphémère Carrières-sous-Poissy 6 juillet 2025 14:30

DIY : Customise ton T-shirt Dimanche 6 juillet, 14h30 Château Éphémère Yvelines

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T14:30:00 – 2025-07-06T16:30:00

Fin : 2025-07-06T14:30:00 – 2025-07-06T16:30:00

Un atelier pour personnaliser son t-shirt grâce à un pen plotter !

Un pen plotter est une machine qui dessine avec un vrai stylo en suivant des trajectoires précises définies par un fichier numérique.

Les participant·e·s seront invité·e·s à créer un design, à choisir un t-shirt mis à leur disposition, puis d’imprimer leur design personnalisé sur leur t-shirt ; ce design peut être une photo, un dessin ou du texte.

Selon l’âge et le niveau des participant·e·s, il est possible d’approfondir la création de visuels en explorant les algorithmes et les bases du dessin vectoriel.

GRATUIT SUR INSCRIPTION

⏰De 14h30 à 16h30

Dès 8 ans

❕Nombres de places limitées

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org/actualites/lete-au-chateau/ »}] [{« link »: « mailto:bonjour@chateauephemere.org »}]

Un atelier pour personnaliser son t-shirt grâce à un pen plotter !