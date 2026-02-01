DIY produits d’entretien au naturel Saint-Pierre-de-Coutances
DIY produits d’entretien au naturel Saint-Pierre-de-Coutances mercredi 18 février 2026.
DIY produits d’entretien au naturel
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
2nd atelier du cycle santé environnementale découvrez comment entretenir son intérieur en préservant sa santé et l’environnement en confectionnant soi-même des produits ménagers.
Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Contactez-nous au 02 33 19 00 35 ou en envoyant un mail à contact@associationavril.org .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
English : DIY produits d’entretien au naturel
