Arboras

DIYAR DIYARD ARBORAS

Arboras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ils interprètent des répertoires issus des musiques traditionnelles et populaires grecques et ottomanes. Diyar Diyar, esquisse l’allégorie d’une tresse qui relie les rives de la Mer Egée à celle de Marmara, entrelace les langues et fait résonner ces chants populaires de tavernes, des Meyhanes aux Cafés Aman, influencés par la présence de diverses minorités culturelles sous l’Empire Ottoman.

Ils interprètent des répertoires issus des musiques traditionnelles et populaires grecques et ottomanes. Diyar Diyar, esquisse l’allégorie d’une tresse qui relie les rives de la Mer Egée à celle de Marmara, entrelace les langues et fait résonner ces chants populaires de tavernes, des Meyhanes aux Cafés Aman, influencés par la présence de diverses minorités culturelles sous l’Empire Ottoman.

Samedi 20 juin à 20h30

Rdv église d’arboras

>> Libre participation .

Arboras 34150 Hérault Occitanie lesconcertsdarboras@gmail.com

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English :

They perform repertoires drawn from traditional and folk music of Greece and the Ottoman Empire. Diyar Diyar sketches an allegory of a braid connecting the shores of the Aegean Sea to those of the Sea of Marmara, intertwining languages and bringing to life these folk songs from taverns, from the meyhanes to the Aman Cafés, influenced by the presence of various cultural minorities under the Ottoman Empire.

L’événement DIYAR DIYARD ARBORAS Arboras a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT