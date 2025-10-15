Diyauto Orchestra Simon Lazarus 84 & S8JFOU Place du Golhérez Auray

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15 18:30:00

2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-08

Dans le cadre du Festival Maintenant

Avec la Saison Maintenant, l’association Electroni[k] prolonge l’aventure du festival éponyme rennais et tisse un parcours à l’échelle de la Bretagne, entre arts, musiques et technologies.

Seul·e, en famille ou entre ami·es, venez vivre sur l’ensemble du Pays d’Auray des expériences sensibles et poétiques, aux côtés d’artistes qui détournent les outils numériques pour éveiller la curiosité, stimuler l’imaginaire et questionner notre rapport au monde.

Imaginée en complicité avec les acteurs culturels du Pays d’Auray, cette programmation singulière vous plonge dans des univers artistiques inattendus fresque en réalité augmentée, installation interactive, cabinet de curiosités sonores et visuelles, performance arts & sciences, ateliers de création sonore, scénographie numérique, spectacles électroniques…

Une invitation à expérimenter, manipuler, écouter, ressentir — et surtout, à participer.

Une installation audiovisuelle immersive et interactive entre électronique, matières fossiles, bio-plastiques et mycélium de champignon. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

