Dizaine de la création au féminin Rencontre circassienne Esplanade du temps Libre Saint-Paul-lès-Dax

Esplanade du temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax Landes
Madame Loyal du Festival international des artistes de cirque de Saint-Paul-lès-Dax, Carrie Harvey vous reçoit sous le chapiteau pour vous présenter son métier ô combien important de maître de la piste et de chef d’orchestre des numéros.
Sur inscription au 05 58 91 20 20. .
