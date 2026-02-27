Dizaine de la création au féminin Rencontre circassienne Esplanade du temps Libre Saint-Paul-lès-Dax

Dizaine de la création au féminin Rencontre circassienne

Esplanade du temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Madame Loyal du Festival international des artistes de cirque de Saint-Paul-lès-Dax, Carrie Harvey vous reçoit sous le chapiteau pour vous présenter son métier ô combien important de maître de la piste et de chef d’orchestre des numéros.

Sur inscription au 05 58 91 20 20. .

Esplanade du temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 65

