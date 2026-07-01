DJ ARIAS · LATINO, Chat Noir, Carouge GE
samedi 1 août 2026 · Chat Noir · Carouge GE
Informations pratiques
DJ ARIAS · LATINO Samedi 1 août, 23h00 Chat Noir
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T23:00:00+02:00 – 2026-08-02T04:30:00+02:00
Fin : 2026-08-01T23:00:00+02:00 – 2026-08-02T04:30:00+02:00
LATINO
Jeune dj originaire de Colombie, DJ Arias est basé sur Genève. L’énergie de ses sets afro beats et afro latinos fait bouger même les plus timides d’entre nous. One way ticket pour Cali, avec probablement quelques escales ensoleillées et rythmées !
Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !
DR
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