DJ BENS – Le N°1 des DJ franc?ais URBAN MUSIC au Warehouse Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-10 –

Gratuit : non À partir de 11,99 € Adulte, Etudiant

Véritable référence de la scène urbaine depuis plus de dix ans, DJ Bens s’est imposé comme le DJ n°1 en France dans l’univers Urban Music. Fianso l’a même qualifié « d’influenceur du milieu urbain » dans son émission Rentre dans le Cercle.Avec plus d’1,5 million de followers sur TikTok, DJ Bens enflamme aussi bien les clubs que les grandes scènes. On l’a vu en première partie de Jay-Z & Beyoncé, Soprano, Bigflo & Oli, et derrière les platines des plus gros clubs français et internationaux jusqu’à Dubaï, la Thaïlande, Malte, la Guadeloupe ou le Portugal.Hyperactif, il cumule près de 240 dates par an, avec un Zénith et un Olympia complets en 2022, tout en animant chaque samedi son émission sur NRJ. Véritable showman, DJ Bens transforme chaque soirée en expérience XXL où hits urbains, énergie et fiesta sont au rendez-vous.À ses côtés, nos DJ résidents Yofunders et Algone assureront le warm-up et mettront le Warehouse en feu dès l’ouverture.???? En partenariat avec NRJ Nantes

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/dj-bens-le-ndeg1-des-dj-francais-urban-music-au-warehouse-nantes-1