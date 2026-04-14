DJ BETO · REGGAETON, BACHATA, SALSA, MERENGUE, Chat Noir, Carouge GE

DJ BETO · REGGAETON, BACHATA, SALSA, MERENGUE Samedi 25 avril, 23h00 Chat Noir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T23:00:00+02:00 – 2026-04-26T04:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T23:00:00+02:00 – 2026-04-26T04:30:00+02:00

Fiesta latina à l’horizon !

Originaire du Mexique, DJ Beto sait mieux que personne importer la chaleur de l’Amérique latine dans ses sets. Il sait naviguer sans difficulté entre le reggaetón, la bachata, le merengue, la salsa ou encore le mambo.La nuit promet d’être CALIENTE !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

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