DJ CALAVERAS LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Saint-Nazaire

DJ CALAVERAS Jeudi 27 novembre, 21h30 LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Loire-Atlantique

Début : 2025-11-27T21:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

Fin : 2025-11-27T21:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

DJ CALAVERAS, Charlie alias DJ CALAVERAS originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire…Diplômé de l’école L’UCPA ÉCOLE DES DJ de Poitiers…

Mélange émotions et lâcher prise avec des musiques…House électro tropical latino sans oublier la présence d’Afro et de remix de hits qui ont marqué l’histoire de la musique…Son dicton « Vivre l’instant présent »Pour des soirées à vivre sans modération…

https://www.instagram.com/djcalaveras/

https://youtu.be/WO50Fj_4ZxY?si=8D833C6MzFM3wnol

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/WO50Fj_4ZxY?si=8D833C6MzFM3wnol »}] Le Levrette Café St-Nazaire est situé dans un lieu unique en son genre, face à l’océan. Il saura vous charmer grâce à sa vue imprenable, les pieds dans le sable. Sa grande terrasse privée est l’endroit parfait pour prendre l’apéro entre copains, en famille ou entre collègues.

De nombreuses animations et soirées à thème chaque mois vous seront proposées par l’équipe de St-Nazaire !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Electro Afro