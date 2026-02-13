DJ CAM, Deus Ex Machina, Bordeaux
DJ CAM, Deus Ex Machina, Bordeaux vendredi 27 février 2026.
DJ CAM (Electro – French Touch, Paris)
️ Samedi 27 février
DEUS EX MACHINA – The Hangar Of Tenacity
Début des hostilités à 20h00
GRATUIT
Après plus de 20 albums composés et produits, 100 collaborations et remixes, 5 000 clubs et festivals à travers le monde et plus de 5 millions de disques vendus, DJ Cam est de retour !
Connu dans le monde entier, DJ CAM fait partie de la « French Touch » d’avant-garde aux côtés des Daft Punk, Air et Bob Sinclar, ainsi qu’un précurseur dans la musique électronique popularisée par ses pairs (Massive Attack, Tricky…).
Au fil des années, il a créé de nombreux remixes à succès (Air, Michael Jackson, Miles Davis, Serge Gainsbourg…), des bandes originales pour le cinéma et la télévision ; ainsi que la musique pour les défilés de mode (Louis Vuitton, Cartier, Sephora, Agnès B…).
Reconnu pour son talent de dj , CAM a mixé dans tous les grands clubs et festivals du monde . Des Usa à l’Asie en passant par l’Europe. DJ Cam a été le premier artiste français à se produire à Coachella en 1999.
En 2023 , la musique de DJ CAM à été streamé plus de 30 millions de fois sur les plateformes .
The French legend touch is back!
Deus Ex Machina The Hangar of Tenacity bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine
DEUS et Bordeaux Rock vous proposent conjointement DJ CAM en DJ Set à DEUS le 27 février.