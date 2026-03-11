DJ Cédric Buche au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

DJ Cédric Buche au Krystal

Samedi 14 mars 2026.

Le soir. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Soirée spéciale au Krystal !

Préparez-vous à une ambiance électrisante, de la bonne musique et de belles vibes au Krystal.

Avec DJ Cédric Buche aux platines toute la soirée. .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 66 56 11

English :

Special evening at the Krystal!

