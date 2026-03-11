DJ Cédric Buche au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles
DJ Cédric Buche au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles samedi 14 mars 2026.
DJ Cédric Buche au Krystal
Samedi 14 mars 2026.
Le soir. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Soirée spéciale au Krystal !
Préparez-vous à une ambiance électrisante, de la bonne musique et de belles vibes au Krystal.
Avec DJ Cédric Buche aux platines toute la soirée. .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 66 56 11
English :
Special evening at the Krystal!
L’événement DJ Cédric Buche au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles