DJ DATGUY L’R DU TEMPS Saint-Nazaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T23:59:00
Fin : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T23:59:00
Selon les publics, il mixe entre musique urbaines et musiques électros (house, UKG).
Insta
L'R DU TEMPS 6 rue François Marceau, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/bistrotRdutemps/?locale=fr_FR Bar Brasserie au cœur du Ruban Bleu à Saint-Nazaire.
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/datguyisdj/ »}] Bar Brasserie au cœur du Ruban Bleu à Saint-Nazaire.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars dj set house