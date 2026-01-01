DJ Diva à l’Abri Snack 24/01/2026 Station de Piau Aragnouet

DJ Diva à l’Abri Snack 24/01/2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Animation par DJ Diva avec la superbe équipe de l’Abri Snack situé au coeur des pistes accès par le téléski du Lac avoir un forfait de ski.

Prévoir des vêtements bien douillets et chauds pour bien profiter de l’ambiance festive! Tous les thèmes musicaux hyper tendance et bien d’autres, tels que années 80, 90!!

Animation modulable en fonction des conditions météo.

11H00-17H00

Bonne humeur garantie!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Entertainment by DJ Diva and the superb team at l’Abri Snack located in the heart of the slopes access via the Lac lift ski pass required.

Make sure you wear warm, cozy clothes to enjoy the festive atmosphere! All the latest musical themes and more, from the 80s to the 90s!

Activities may vary according to weather conditions.

11AM 5PM

Good mood guaranteed!

