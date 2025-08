DJ DORIS & FRANCOIS SAX ET LES SHOW GIRLS Agde

DJ DORIS & FRANCOIS SAX ET LES SHOW GIRLS

ESPLANADE RENÉ PARAIRE Agde Hérault

Animation gratuite organisée par la ville d’Agde.

L’énergie de Miss DJ Doris, le saxophone de François Sax entourés des show girls vont vous faire danser toute la soirée.

> Gratuit .

English : WORLD MUSIC SHOW BY DJ DORIS AND ITS SHOW GIRLS

Free animation organized by the city of Agde.

German :

Kostenlose Animation, die von der Stadt Agde organisiert wird.

Italiano :

Evento gratuito organizzato dalla città di Agde.

Espanol :

Evento gratuito organizado por la ciudad de Agde.

