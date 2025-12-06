Dj Faber G au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Dj Faber G au Café Breton !

Cette année, on a mis le paquet pour Noël ! Venez découvrir notre magnifique décoration de Noël dès la première semaine de décembre… et voir ce qui se cache à l’intérieur de cet énorme cadeau !

Pour décembre, on vous a préparé plein de belles soirées autour de ce thème magique qu’est Noël

DJ après les marchés de Noël .

Nos incontournables comedy club, session irlandaise et drag show spécial Noël !

La tant attendue finale de l’Open Mic Noël au Café Breton .

Les 3 ans du Café Breton avec concert et fiesta .

Et pour terminer… on fête la fin d’année tous ensemble !

Nous sommes également privatisés deux mardis pour des soirées de fin d’année d’entreprise, penses à faire pareil et manger chez nous.

Enfilez vos plus beaux pulls moches de Noël et venez nous rendre visite les copains !

Au Café Breton. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

