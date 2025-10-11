DJ Faber G au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion du week-end de Pâques et de ses trois jours, on vous prépare une soirée dansante multigénérationnelle où tout le monde va pouvoir se retrouver sur le dancefloor.

Rendez-vous le samedi 4 avril à 21h pour une soirée placée sous le signe de la fête avec DJ Faber G.

Au programme un set festif et fédérateur, entre classiques incontournables et sons actuels, pour faire danser toutes les générations jusqu’au bout de la nuit.

Préparez-vous à faire la fiesta boum boum au Café Breton.

Restauration de 19h à 21h

C’est sans réservation .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement DJ Faber G au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec