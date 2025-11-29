DJ FAEYAN MAISON CAFÉ Nantes

DJ FAEYAN MAISON CAFÉ Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Faeyan est le projet Psytrance d’Amine, un passionné de musique né au Maroc, producteur et également co-fondateur de Hikayam. ?Actif depuis plusieurs années au sein de la scène underground psychédélique, c’est un féru de Forest et de musiques envoutantes en tous genres ! ????Membre éminant du label Français Quadrivium Records depuis plus de 5 ans, il propose à travers ses créations personnelles et DJ sets, un voyage ayant pour but de dérouter l’esprit de son auditoire vers des contrées inconnues, à travers la danse et le lâcher-prise.????Après plusieurs dates aux 4 coins de la France et en Afrique du Nord (Son libre, Nataraja, Ethereal Decibel, Spiritus Festival et bien d’autres…), c’est à la Maison Café qu’il distillera quelques grains de Forest ! ????https://www.instagram.com/faeyan.music/

MAISON CAFÉ Nantes 44000