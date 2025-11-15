DJ Georgio Dance Party La Cigale de Royan Royan

DJ Georgio Dance Party

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Georgio in live à La Cigale de Royan !

.

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com

English :

Georgio live at La Cigale in Royan!

German :

Georgio live in La Cigale in Royan!

Italiano :

Giorgio dal vivo a La Cigale di Royan!

Espanol :

¡Georgio en directo en La Cigale de Royan!

L’événement DJ Georgio Dance Party Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Royan Atlantique