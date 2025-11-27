DJ GILOU DÉLIRIUM CAFÉ Nantes

DJ GILOU DÉLIRIUM CAFÉ Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 21:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

De son vrai nom, Gilles Grolier est le fils caché de René Grolier, accordéoniste vedette, et de Gwendoline Grolier, éffeuilleuse dans une épicerie fine. Il démarra sa carrière à Paris, chez Michou, en chantant les classiques d’entre deux guerres, puis fut remarqué par Serge Lama, qui lui proposa sa première partie à l’Olympia en 1963.Faisant vite de l’ombre aux Aznavours, Brels et compagnie, Gilou décida de se retirer des projecteurs pour se consacrer à la poterie nue en Ardèche. Il anima quelques bals musettes pour arrondir ses fins de mois jusqu’à ce que les nouvelles musiques ne commencent à l’inspirer. Il démarra l’écriture de l’album Funky Meconium en 1972, qu’il sortira finalement en 2022, restant toujours un peu en décalage.InstaVidéo

DÉLIRIUM CAFÉ Nantes 44000