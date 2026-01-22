Dj GONGA Châteauneuf

Dj GONGA

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Il est de retour ! Gonga nous fait l’honneur de revenir à La Marmite !

Né en France en 1987, Guga ou Gonga (Antoine Belon) est un musicien, DJ et environnementaliste. Il a été formé comme musicien en musique classique entre 1993 et 2003, en piano et en solfège au Conservatoire Jules Massenet de Saint-Étienne. En 2023, Guga lance Fantastic Matters, un projet qui utilise des matières fantastiques considérées par certains comme des déchets pour produire du son et de la scénographie en direct, tout en nous rappelant comment l’humanité extrait frénétiquement le pétrole, le transforme en plastique, le jette à la mer…

Ouverture des portes 19h Début du set 20h30

Tarif au chapeau .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

