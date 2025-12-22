Dj Hedesia, La Grande École Le Havre

Dj Hedesia

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Hedesia revient aux platines de La Grande École pour une soirée DJ incontournable !

Des sons qui font danser, des mixes entraînants et l’énergie communicative d’une DJ que vous connaissez et adorez

Une soirée idéale pour commencer le week-end comme il se doit. .

