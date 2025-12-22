Dj Hedesia, La Grande École Le Havre
Dj Hedesia, La Grande École Le Havre vendredi 23 janvier 2026.
Dj Hedesia
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Hedesia revient aux platines de La Grande École pour une soirée DJ incontournable !
Des sons qui font danser, des mixes entraînants et l’énergie communicative d’une DJ que vous connaissez et adorez
Une soirée idéale pour commencer le week-end comme il se doit. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
