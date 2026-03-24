DJ HELL + JACK DE MARSEILLE + LOLITA Sète
DJ HELL + JACK DE MARSEILLE + LOLITA Sète samedi 25 avril 2026.
DJ HELL + JACK DE MARSEILLE + LOLITA
1469 quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 20.7 – 20.7 – 20.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Jack de Marseille invite le grand DJ Hell, pionnier de la musique techno et figure centrale de l’électronique allemande.
Jack de Marseille invite le grand DJ Hell, pionnier de la musique techno et figure centrale de l’électronique allemande. .
1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : DJ HELL + JACK DE MARSEILLE + LOLITA
Jack de Marseille invites the great DJ Hell, a pioneer of techno music and a central figure in German electronic music.
L’événement DJ HELL + JACK DE MARSEILLE + LOLITA Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE