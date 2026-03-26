DJ Jeremy M au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles
DJ Jeremy M au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles samedi 28 mars 2026.
DJ Jeremy M au Krystal
Samedi 28 mars 2026 de 20h à 0h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 00:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Profitez d’une soirée au Krystal avec DJ Jeremy M !
Rendez-vous pour une soirée festive, conviviale et pleine d’ambiance au Krystal !!!
Au programme
– DJ set by Jeremy M
– une ambiance de folie
– de quoi passer une excellente soirée entre amis .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11
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English :
Enjoy an evening at Krystal with DJ Jeremy M!
L’événement DJ Jeremy M au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles
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