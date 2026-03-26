DJ Jeremy M au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

DJ Jeremy M au Krystal

Samedi 28 mars 2026 de 20h à 0h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 00:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Profitez d’une soirée au Krystal avec DJ Jeremy M !

Rendez-vous pour une soirée festive, conviviale et pleine d’ambiance au Krystal !!!



Au programme

– DJ set by Jeremy M

– une ambiance de folie

– de quoi passer une excellente soirée entre amis .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11

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English :

Enjoy an evening at Krystal with DJ Jeremy M!

L’événement DJ Jeremy M au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles