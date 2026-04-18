DJ JEY DEFLAGRATÖR + VENTE DE VINYLES MELODY MAKER Rennes
DJ JEY DEFLAGRATÖR + VENTE DE VINYLES MELODY MAKER Rennes samedi 18 avril 2026.
DJ JEY DEFLAGRATÖR + VENTE DE VINYLES MELODY MAKER Rennes Samedi 18 avril, 21h00 Ille-et-Vilaine
Dj set vinyle et vente de vinyles
Quand Jey s’échappe d’Hexecutor et de Cabaret Fantôme c’est pour faire pleurer des larmes de sang à ses platines et on aime ça
Rendez vous le 18 avril vers 21h pour un DJ set démoniaque qui remuera les entrailles de l’Enfer mais aussi vos petites fesses
On vous prépare un dance floor de psychopates !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T23:30:00.000+02:00
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MELODY MAKER 14 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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