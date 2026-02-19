Dj Karaoké Salle René Baillet Langoiran

Dj Karaoké

Salle René Baillet Le Pied du Rocher Langoiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le comité des fêtes vous invite à sa soirée karaoké dj, repas sur place possible sur réservation. .

Salle René Baillet Le Pied du Rocher Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 46 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dj Karaoké Langoiran a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de l’Entre-deux-Mers