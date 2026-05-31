DJ KENKYLLA · AFRO CARIBBEAN SOCA DANCEHALL, Chat Noir, Carouge GE

DJ KENKYLLA · AFRO CARIBBEAN SOCA DANCEHALL Samedi 20 juin, 23h00 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T23:00:00+02:00 – 2026-06-21T04:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00 – 2026-06-21T04:30:00+02:00

Dj KenKylla, aka Captain Jamaïca, nous vient tout droit de l’île de la Martinique. Passionné de musique, ce dj éclectique sévit aux platines depuis plus de 15 ans !

S’il mixe aujourd’hui dans le Grand Genève, c’est à Paris et à Londres – notamment au célèbre carnaval de Nothing Hill – qu’il a fait ses premières armes. Musiques caribéennes au sens large, Hip hop, Afro, Dancehall, Kizomba…

Kenkylla, c’est la promesse de passer la soirée sous les tropiques !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

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